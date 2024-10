Grande successo a Iglesias per la seconda edizione di “Fun-Go”, la manifestazione dedicata al principe della tavola autunnale. L’evento ha avuto anche il merito di attirare l’interesse di alcuni chef stellati per i prodotti del territorio e nella tre giorni in cui si è svolto, ha richiamato migliaia di visitatori provenienti da ogni parte dell’Isola. Ideato e promosso dall’assessorato alle Attività produttive d’Iglesias con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento dell’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, la manifestazione ha riempito le vie e le piazze del centro storico minerario, coinvolgendo nel progetto anche tantissime attività commerciali.

Nell’ambito del concorso “Fun_Go Street o seat?” (rivolto ai ristoranti aderenti al circuito presentanti dei piatti a base di funghi), la vittoria è andata all’Osteria Futura di Franco Arui per il “nido di ravioli di ricotta di capra con riduzione al vino rosso e porcino” preparato dallo chef Simone Vittori. Per le pietanze da passeggio hanno prevalso ad ex equo “La tua macelleria Muru” con “salsicciaie di suino ai funghi e fungo ripieno” e “Aibm project” con “O’ cuzzutiello napoletano al ragù di salsiccia sarda fresca, cardoncelli, patata e cipolle”. A valutare le pietanze è stata una giuria presieduta dallo chef Luigi Pomata e dai food writer Giulia Salis e Manolo Orgiana.

