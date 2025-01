Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Iglesias, in località Matoppa Nebida, per il salvataggio di un cane.

L’animale, un esemplare di Beagle, era precipitato in una cavità rocciosa a 25 metri di profondità. Una volta raggiunto è stato imbragato e riportato in superficie per poi essere riconsegnato al proprietario in ottimo stato di salute.

