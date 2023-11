Alcuni cittadini lo hanno notato mentre si aggirava per le strade del centro storico con l’intenzione di introdursi in qualche abitazione. Con questo sospetto hanno avvisato i carabinieri di Iglesias che hanno identificato un 24enne originario della Guinea, senza fissa dimora.

Il giovane, durante il controllo, ha aggredito un militare della pattuglia procurandogli ferite al volto.

Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il giovane oggi verrà portato in giudizio con rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

