Un milione e 750mila euro per la riqualificazione della rete idrica di Iglesias.

È quanto approvato con due determinazioni dirigenziali (la n. 383 e la n. 397 del 2 e del 7 novembre) dall'Egas, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. Via libera, quindi, al progetto redatto da Abbanoa SpA e suddiviso in due lotti che prevede la sostituzione e dismissione di 3 chilometri e 740 metri di vecchie condotte sottodimensionate e in materiali ormai obsoleti, come acciaio o cemento amianto, e la realizzazione di 384 nuovi allacci.

Un intervento sostanzioso, finalizzato a ridurre considerevolmente il fenomeno della dispersione idrica e a migliorare l'erogazione verso l'utente finale.

I LOTTI – I lavori saranno suddivisi in diverse fasi, e quelle recentemente approvate da Egas riguardano il Lotto A per un impegno economico di 1 milione 170 mila euro e il Lotto C del valore di 580 mila euro. La copertura finanziaria per entrambi gli interventi è garantita dall'Ente a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020. Saranno interessate dai lavori di manutenzione via Della Zecca, via Sulis, via Alghero, via Condotto, via degli Orti, vico Stretto, via Lanusei, via Pisani, via del Giglio, vico Maccioni, via Arborea, via Torino, via Giordano, via Marco Tangheroni, via Delle Palme, via Generale Giuseppe Garibaldi, Piazza Sella, via Repubblica, via Contu, vico la Nurra, via Roberto Cattaneo, via Malpighi, via Roma, via Cappuccini e via Lazio.

