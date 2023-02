Una montagna di occhiali destinati ai Paesi colpiti da calamità naturali o che vivono tragedie umanitarie. Sono stati oltre duemila, infatti, gli occhiali raccolti grazie a un'iniziativa portata avanti dai Lions Club riuniti di Carbonia, Iglesias, Carloforte, Villacidro Medio Campidano e Monreale.

I club hanno consegnato gli occhiali usati raccolti nei rispettivi territori e aperto la raccolta pubblica, che ha richiamato tanti cittadini che si sono recati a donare gli occhiali non più in uso ma molto utili in altre parti del mondo.

In prima fila Antonio Contu, ambasciatore Lions per gli occhiali usati, Ada Pinna, presidente della zona Lions 6C con capofila Carbonia e i presidenti di Villacidro e Monreale Marco Cherchi e Sofia Montisci.

Gli occhiali raccolti verranno inviati al centro nazionale di Chivasso.

Un’iniziativa benefica di grande successo dato che nella sola Carbonia sono stati donati 400 occhiali.

Lo scorso anno gli strumenti ottici sono stati consegnati all'Ucraina o a diversi Stati africani in gravissima difficoltà economica.

