Con una cerimonia toccante e profondo senso del dovere, questa mattina il Terzo reggimento Bersaglieri della base di Teulada è stato protagonista di un avvenimento duplice e speciale: una quarantina di soldati ha donato il sangue rimpolpando così le esigue scorte presso il Centro trasfusionale dell'ospedale Sirai che quando giunge l'estate ha sempre necessità di sacche, e commemorato il ricordo del maggiore Giuseppe La Rosa, cui la sala prelievi è dedicata da diversi anni.

L'ufficiale è caduto in Afghanistan nel 2013 nel corso di un'azione eroica. E' stata inaugurata una bella effigie del soldato ed è stato ricordato il suo sacrificio nel giorno in cui il reparto ha potuto fare scorta di plasma in vista dei prossimi interventi chirurgici.

La cerimonia è stata davvero solenne, alla presenza degli alti comandi del Terzo Reggimento (colonnello Nazario Onofrio Ruscitto), il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, la manager della Asl del Sulcis Giuliana Campus e il primario del reparto Angelo Zuccarelli. Suggestiva la parata della fanfara dei bersaglieri.

