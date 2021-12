Una parte della città di Carbonia si risveglia senza acqua, i tecnici di Abbanoa sono impegnati per risolvere il problema.

Questa mattina diverse zone, tra cui il popoloso rione di Santa Caterina e le vie nella parte sud della città, si sono svegliate senza acqua causando non pochi disagi ai residenti.

Sui social sono apparsi decine di post di cittadini preoccupati che chiedevano informazioni sull'interruzione del servizio idrico proprio alla vigilia di Natale.

Un guasto improvviso, che i tecnici di Abbanoa stanno tentando di risolvere celermente: “I tecnici di Abbanoa sono impegnati in un intervento urgente di riparazione di una condotta che distribuisce l'acqua in varie zone della città - ha dichiarato l'assessore Pierangelo Porcu -, sarà cura di Abbanoa limitare il più possibile le ore di interruzione del servizio idrico”.



