Dopo due giorni di ricerche, è stato ritrovato morto tra Iglesias e Gonnesa Achille Boero, scomparso sabato mattina a Cagliari dopo aver lasciato la sua casa a bordo dell'auto di proprietà. A individuarlo, nel pomeriggio di oggi, sono stati i carabinieri di Iglesias.

I militari hanno ritrovato la macchina, senza nessuno a bordo, in una zona mineraria nelle campagne di Iglesias dove probabilmente Boero era arrivato dopo aver sbagliato strada. Stando alla prima ricostruzione, sarebbe sceso dalla macchina perdendo probabilmente l’equilibrio, per poi finire in una piccola scarpata. L’ipotesi più accreditata è che sia accaduto a causa di un malore.

L'auto di Achille Boero ritrovata nelle campagne tra Iglesias e Gonnesa (foto Maurizio Liscia)

Boero aveva 78 anni ed è stato presidente di Federcaccia e consigliere regionale di Alleanza nazionale. La famiglia aveva lanciato un appello, segnalando la scomparsa e chiedendo collaborazione per rintracciarlo. Oggi il tragico ritrovamento.

