E' giunta da Roma anche la presidente nazionale Rosalba Giugni per tenere a battesimo questa sera la sede carboniense dell'attivissima associazione ambientalista MareVivo: è la delegazione sulcitana del sodalizio che nel sud ovest della Sardegna ha messo piede esattamente tre anni fa (23 marzo 2019) e che ha visto crescere in maniera esponenziale gli iscritti (da 20 a 70) guidati dal presidente locale Albano Salis.

Un punto insieme di arrivo e di partenza attestato dalle centinaia di interventi che i volontari hanno saputo sinora mettere in atto in chilometri di litorale degradato, ma anche lungo i corsi d'acqua dell'interno e pure nella stessa Carbonia.

Gli attivisti sono riusciti a scoprire e a portar via tonnellate di rifiuti (conferendoli secondo le norme previste) da zone marittime del Sulcis che rischiavano in caso contrario di rimanere compromesse per sempre. Non è quindi un caso se alla cerimonia di oggi sia giunto dalla Penisola il massimo dirigente nazionale, e che abbiano voluto partecipare l'amministrazione comunale di Carbonia, rappresentanti della Regione Sardegna e il Corpo Forestale dello Stato. Previsti inoltre progetti imminenti con il Rotary Club Carbonia sempre nello spirito ambientalista.

