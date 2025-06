Si rafforzano i controlli delle forze dell’ordine a Carloforte durante il “Girotonno”, che ha registrato anche nella giornata di ieri un afflusso costante di visitatori, attratti non solo dalla tradizione gastronomica dell’isola ma anche dal ricco programma culturale e musicale della manifestazione.

I Carabinieri hanno intensificato i controlli agli imbarchi di Portovesme e Calasetta, regolando il flusso verso Carloforte con servizi di vigilanza accurati e verifiche a bordo dei traghetti. Sul fronte marittimo, la motovedetta dell’Arma ha perlustrato lo specchio acqueo antistante l’isola di San Pietro e l’adiacente Isola Piana, svolgendo un servizio di sorveglianza che ha incluso controlli mirati ai numerosi diportisti presenti nelle acque del Sud-Ovest sardo.

Controlli rafforzati dai militari anche in serata in occasione del concerto gratuito dei The Kolors. Proprio in occasione del concerto, il Questore di Cagliari sulla base delle indicazioni condivise dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha inviato a Carloforte gli agenti di Polizia e il Dirigente del Commissariato di Carbonia, Giovanni Lo Presto, con una Squadra del Reparto Mobile di Cagliari. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche il rafforzamento dei servizi presso i principali luoghi di imbarco per l'isola di San Pietro, in particolare i porti di Calasetta e Portoscuso, dove si sono concentrati migliaia di turisti e visitatori.

Impegnati anche i vigili del fuoco per garantire il servizio di vigilanza antincendio durante i principali spettacoli.

I servizi di ordine pubblico continueranno nelle giornate di oggi e di domani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata