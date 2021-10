Tre giovani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Giba per lesioni personali aggravate in concorso in relazione a una vicenda avvenuta a Ferragosto.

I ragazzi – classe 1998, 2002 e 2004, tutti conosciuti per precedenti episodi dalle forze dell’ordine – avevano aggredito anche l’uso di una spranga di metallo un 23enne di Teulada, colpendolo ripetutamente. Questo, soccorso poco dopo, era stato portato all’ospedale Sirai di Carbonia dove i sanitari gli avevano diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Avviati d’ufficio gli accertamenti, i militari non sono riusciti a stabilire il motivo alla base della violenza ma sono ancora al lavoro per identificare altre persone che hanno partecipato al pestaggio.

(Unioneonline/s.s.)

