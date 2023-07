È stato denunciato a piede libero il 35enne di Narcao ritenuto l’autore di alcuni furti su auto compiuti nella notte del 26 luglio. È indagato per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri del Radiomobile di Carbonia lo hanno fermato in via Cagliari e sottoposto a perquisizione. Hanno trovato in suo possesso numerosi oggetti di vestiario e tecnologici, provento dei furti consumati, e vari oggetti atti allo scasso.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

