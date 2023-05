Furto con scasso ai danni di un bar, la notte scorsa, nella piazza della basilica di Sant’Antioco.

Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale dopo aver spaccato un vetro e forzato le grate di una finestra situata al lato del “Janas Caffè”, che si affaccia sulla via Regina Margherita. Ad accorgersi dell’accaduto, la proprietaria, Greca Scano, allertata da alcuni vicini che avrebbero dato l’allarme. I ladri si sono appropriati del fondo cassa e delle mance posizionate all’interno di un soprammobile a forma di elefantino che è stato portato via assieme al denaro.

I carabinieri di Sant’Antioco hanno effettuato i rilievi sul posto e dato il via alle indagini per risalire agli autori del gesto che, spaccando il vetro, si sarebbero anche feriti. Lo si desume da alcune tracce di sangue nel locale. Oltre al denaro e a uno stereo, per un valore complessivo di circa cinquecento euro, i ladri si erano già preparati alcune bottiglie di birra da portar via che hanno poi dimenticato sul pavimento del bar.

© Riproduzione riservata