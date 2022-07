I piromani hanno approfittato delle prime folate di vento dopo una settimana di calma quasi piatta per appiccare un incendio ancora una volta fra i rifiuti ai margini di uno degli ex accampamenti Rom alla periferia nord di Carbonia.

Il rogo è stato prontamente affrontato e domato dalle squadre della Protezione civile. In cenere masserizie (legname, ferraglia, plastica) abbandonate circa 10 anni fa dalle famiglie che risiedevano a Sirai in una zona prossima alla strada provinciale 2.

Per fortuna l'area delle fiamme è parsa abbastanza circoscritta e l'intervento delle squadre è stato reso possibile anche dall'esperienza accumulata in questo tipo di interventi. È partita subito l'attività di bonifica per evitare che rimanessero focolai tali da innescare nuovi incendi, come già successo in passato. Nessun dubbio sull'origine dolosa del rogo partito da un cumulo di rifiuti.

