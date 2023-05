Disagi per il maltempo anche nel Comune di Santadi: in località Is Cattas, subito dopo le grotte di Is Zuddas, nella strada provinciale 70 che conduce a Teulada, ha esondato il fiume invadendo la sede stradale e impedendo il passaggio agli automobilisti.

Proprio lì nel novembre 2021 il ponte era crollato a seguito di un’alluvione che si era abbattuta nel Basso Sulcis.

Grossi danni anche ai vigneti circostanti, a un allevamento situato nella zona e a una strada di penetrazione agraria a ridosso del torrente, che risulta completamente distrutta.

La strada di penetrazione agraria distrutta dall'acqua (foto Murru)

Sul posto insieme alla protezione Civile c’è anche Massimo Impera, sindaco di Santadi, che in serata ha informato la cittadinanza comunicando che la viabilità sulla provinciale è stata ripristinata, ma resta alto il livello di allerta da parte di comune e provincia, quest’ultima ente gestore dell’arteria.

Intanto, insieme all’unione dei comuni del Sulcis si stanno predisponendo degli interventi immediati in alcuni punti a ridosso dell’abitato di Is Cattas.

© Riproduzione riservata