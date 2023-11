Guerra simulata sulle teste di chi passeggia nelle spiagge di Porto Pino. Scoppia la polemica nella località balneare di Sant’Anna Arresi, dove da sempre si convive con la vicina base militare di Capo Teulada e con le esercitazioni che in questo periodo, finita la stagione, sono ricominciate.

Il problema è che la tolleranza della popolazione viene messa a dura prova quando, come è accaduto ieri nelle spiagge di Porto Pino, i mezzi militari sorvolano a bassissima quota le aree civili fuori dal confine dei terreni della base.

Si teme per la sicurezza e certamente non è un buon biglietto da visita per chi vorrebbe che la stagione non finisse in settembre ma continuasse anche in autunno.

