Calda e coloratissima l'enorme sciarpa in lana della lunghezza di 3 chilometri con la quale, questa mattina, è stato raggiunto lo scopo del progetto "Fili a 4 zampe": cingere in un abbraccio solidale e benefico i comuni di Domusnovas e Musei, distanti tra loro poco meno della lunghezza della stessa sciarpa.

Ritrovare il gusto delle cose semplici, stare assieme nel nome della fratellanza, della socialità e della condivisione di valori comuni, era lo scopo del progetto ideato e curato da Alma Piscedda, al lavoro fin da maggio, insieme alle tante socie dell'associazione "I fili emozionali di Alma" e alle tante volontarie coinvolte, nella realizzazione dell'enorme manufatto.

«Già essere riuscite a mettere al lavoro con ago e filo oltre 100 persone - commenta l'ideatrice del progetto - e ritrovarci in cammino tutti assieme per un obiettivo comune, è di per sè una vittoria».

All'arrivo, in uno spiazzo verde all'ingresso di Musei, l'accoglienza del sindaco Sasha Sais e dell'associazione Rete Donne Musei. «Non possiamo che dire grazie alle tante persone che hanno reso possibile questo abbraccio solidale - ha detto il primo cittadino - e che ci ricordano il gran bagaglio di valori che da sempre condividiamo». A rappresentare Domusnovas c'è la vice sindaca Maria Elena Lusci: «I ritmi di una società sempre più frenetica ci stanno, forse, facendo dimenticare i valori più importanti per tutti noi. La passione e lo spirito di fratellanza che si sono percepiti oggi ci fanno invece capire che siamo sempre in tempo per migliorare».

Il progetto vivrà la sua seconda parte il 30 novembre a Domusnovas, quando, grazie al riciclo creativo, dallo smantellamento della coperta si otterranno coperte e plaid da donare ai senzatetto, agli anziani ospiti di Rsa e a chi, essendosi iscritto all'iniziativa di oggi, desidera avere una copertina colorata per il proprio quattrozampe.

© Riproduzione riservata