Dimenticato in una cella frigorifera della camera mortuaria dell'ospedale Cto di Iglesias in attesa che qualcuno si decidesse ad eseguire l'autopsia mentre parenti e amici attendono da oltre una settimana per dargli una degna sepoltura.

La salma di Alessandro Valdes, l'ingegnere cinquantenne deceduto in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sul ponte d'ingresso a Sant'Antioco, attende ancora l'esecuzione di un esame autoptico di cui, fino a ieri mattina, alla Asl sembrava che nessuno sapesse nulla.

Dopo il confronto tra direzione generale e direzione sanitaria, arriva la risposta ufficiale con le scuse della Asl.

I parenti non hanno nemmeno avuto modo di poter vedere il loro congiunto a seguito del drammatico avvenimento.

