È in corso in questi giorni a Pontedera, attraversando diversi comuni della Toscana tra cui Pisa, il “Vespa World Days 2024” che sta accogliendo circa ventimila persone provenienti da le più disparate parti del mondo. Carbonia ha risposto presente con dieci componenti del “Vespa Club Carbonia”, fondato nel 1956, capitanati dal presidente Alessio Ghezza.

La passione per quella che rappresenta una delle icone più conosciute e apprezzate d’Italia, ha fatto da “carburante” per i cittadini del centro minerario che non si sono fatti spaventare dalla distanza e dai tanti chilometri da fare. Non sono voluti però partire da soli e si sono fatti accompagnare da Crabò, capretta minatore disegnata da Stefano Asili e mascotte del Museo del Carbone.

Il “Vespa World Days 2024” rappresenta un bellissimo appuntamento nonché un’occasione per tanti Sardi appassionati delle due ruote e provenienti da diverse città, province e regioni d’Italia e del pianeta di radunarsi, incontrarsi, aggregarsi e socializzare sotto il segno dell’amore incondizionato per le due ruote simbolo del made in Italy nel mondo. I vespisti di Carbonia hanno quindi voluto approfittare dell’occasione per far conoscere a migliaia di persone il Museo del Carbone e chissà se, proprio grazie a questo, un domani tante vespe solcheranno il suolo di una delle più importanti attrattive cittadine.

