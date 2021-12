A Carbonia la situazione Covid offre uno scenario meno opprimente di novembre e la città si prepara a una campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni e avverrà con metodi ludici ed educativi misti a sistemi didattici che l'amministrazione comunale concorderà con gli istituti scolastici: "Sarà anche un momento formativo per le famiglie" premette il sindaco.

Si tratta della decisione assunta ieri dal Pietro Morittu dopo la segnalazione della Ats Sardegna sulla situazione Covid Carbonia: al momento in città, dove procede alacremente la terza ondata di vaccinazioni, risulta coperta da vaccino oltre l'ottanta per cento dei cittadini. Confortante anche la situazione dei positivi: sono 83 a fronte di 11 ancora in quarantena.

Il sindaco ha anche aggiornato gli orari di apertura dell'Hub vaccinale di via Puglie: esclusa la giornata del 6 gennaio, il centro sarà aperto il 4 gennaio, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29. "Chiediamo alla cittadinanza di continuare ad attenersi scrupolosamente alle normative - sottolinea il primo cittadino - e siamo davvero ottimisti perché riusciremo ad affrontare questo momento".

