Era rimasta l'unica scuola di Carbonia ancora esente dai provvedimenti di chiusura legati al diffondersi del Covid, ma nel corso della notte il sindaco Paola Massidda ha ordinato la chiusura anche dell'istituto Comprensivo Don Milani.

L'Ats ha segnalato al Comune la presenza di persone colpite dal coronavirus: persone che hanno frequentato le sedi della Don Milani di via Dalmazia. "Emerge la necessità - asserisce il primo cittadino di Carbonia - di procedere con il tracciamento dei contatti in tempi brevi”. Viene dunque ordinata la chiusura della sede scolastica di via Dalmazia comprendente la secondaria di primo grado, le classi della primaria all'interno del plesso e la scuola dell'infanzia. Il provvedimento del sindaco ha immediata esecutività quindi da lunedì gli studenti delle classi interessate frequenteranno secondo la didattica a distanza. Prevista chiaramente la sanificazione degli ambienti. Nei giorni scorsi chiuse per lo stesso motivo altre quattro scuole.

