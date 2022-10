Grandi festeggiamenti questo pomeriggio a Cortoghiana (Frazione di Carbonia) per il raggiungimento dei 100 Anni di tzia Amelia Trogu, nata a Paulilatino e dal 1946 trasferita nella frazione con il Marito Giuseppe Demurtas, “arrivato nel Sulcis per lavorare prima nelle miniere di Acquaresi nella zona di Arbus, e successivamente a Pozzo Nuovo nel Bacino Carbonifero del Sulcis a Bacu Abis”.

La centenaria ha avuto 9 figli di cui uno scomparso prematuramente, è nonna di undici nipoti e otto pronipoti e ha dedicato la sua vita alla casa e alla numerosa famiglia.

Questo pomeriggio in tantissimi tra familiari e semplici conoscenti non sono mancati all’appuntamento per la festa organizzata presso la Ex Circoscrizione di Cortoghiana.

Presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Carbonia l’Assessore allo Sport, Cultura e decentramento Giorgia Meli, il consigliere comunale Alberto Pili e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Cortoghiana Fabio Fanutza.

© Riproduzione riservata