Cocaina, hashish e suboxone, farmaco per il trattamento degli oppiacei, nascosti in un trolley: è quanto hanno scoperto gli uomini della Polizia di Stato durante gli abituali controlli nell’appartamento, a Carbonia, di un uomo agli arresti domiciliari.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando all’interno dell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno sorpreso anche un pregiudicato 52enne. La presenza ingiustificata dell’uomo e gli evidenti segni di nervosismo dei due hanno insospettito i poliziotti, che hanno effettuato ulteriori controlli nell’auto in uso al 52enne e posteggiata nelle adiacenze del condominio.

Gli agenti hanno quindi scoperto, ben occultati all’interno di un trolley, circa 6 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish, 22 compresse di suboxone, un bilancino di precisione, nonché la somma di 540 euro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita, insieme ad altro materiale utile per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in attesa dell’udienza di convalida per direttissima nella mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

