È finita con una denuncia la truffa messa in atto da un 31enne di Anagni, nel Frusinate, ai danni di un pescatore 56enne di Calasetta. Quest’ultimo aveva risposto a un annuncio pubblicato su “Marketplace” di Facebook per la vendita di una macchina agricola New Holland usata: il prezzo era di 10mila euro.

Messosi in contatto con la controparte, era stato pattuito il versamento di un anticipo pari a 6.600 euro, con il saldo al momento della consegna del mezzo. Che non è mai avvenuta.

A quel punto il pescatore si è reso conto di essere stato ingannato e si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini risalendo al titolare del conto su cui era arrivato il denaro. Si trattava del 31enne, che è stato denunciato per truffa aggravata.

