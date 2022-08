Due uomini sono finiti ai domiciliari a Calasetta e Santadi per detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

Entrambi gli episodi sono avvenuti ieri, 19 agosto.

A Calasetta a finire nei guai è un uomo di 65 anni già noto alle forze dell’ordine. Perquisito dai carabinieri durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina suddivisa in sei dosi pronte per essere vendute.

A Santadi invece un 55enne è stato sorpreso dagli uomini dell’Arma in un terreno mentre era intento ad irrigare tre piante di cannabis indica alte due metri ciascuna. Nello stesso terreno trovati anche diversi rami già essiccati, poi nella perquisizione a casa sono stati rinvenuti altri 24 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento.

