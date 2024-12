Cimitero aperto anche a Natale a Calasetta dove l’amministrazione comunale ha disposto l’apertura anche nei giorni di festa per consentire agli interessati di poter far visita alle tombe dei propri congiunti. La disposizione firmata dal sindaco Antonello Puggioni, tiene conto dell’esigenza dei cittadini di Calasetta che risiedono altrove e rientrano in paese in occasione delle festività.

L’avviso evidenzia inoltre il ripristino degli orari di apertura, dal martedì al sabato dalle 8 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 13. Lunedì chiusra settimanale. Conclusi alcuni lavori di sistemazione, è possibile nuovamente utilizzare tutti gli ingressi del cimitero (strada statale 126, via Pietre Gazzette e via Calalunga) che resterà aperto anche il 24, il 25, il 26, il 31 e il primo dell’anno nuovo. Chiuso invece il 6 gennaio, perché cade di lunedì.

© Riproduzione riservata