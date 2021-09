È scivolata sulle mattonelle bagnate e nella caduta ha riportato diverse ferite e fratture che ne hanno costretto il ricovero in ospedale. La disavventura è capitata all’interno del mercato civico a una casalinga di 65 anni di Carbonia: mentre faceva la spesa e si aggirava fra i banconi, ha posato il piede sul pavimento reso scivoloso forse a causa della perdita d’acqua da un rubinetto di servizio. La poveretta non poteva certo accorgersene.

La caduta è stata rovinosa. Soccorsa subito dagli operatori del mercato, è stata poi condotta in ospedale da un’ambulanza. Al Sirai, gli accertamenti radiografici hanno permesso di riscontrare ferite in varie parti del corpo. Tuttavia le sue condizioni non sono preoccupanti.

