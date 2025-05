Più controlli, presidio del territorio e della sicurezza. A Carloforte, con l’inaugurazione ufficiale della XXI edizione del Girotonno, è stata rafforzata la presenza dei carabinieri per garantire il sereno svolgimento dell’atteso appuntamento. L’arrivo massiccio di visitatori, appassionati di gastronomia, turisti e semplici curiosi sta trasformando l’isola di San Pietro in un vivace crocevia internazionale di sapori, cultura e musica.

Già dalla giornata inaugurale è stato registrato un notevole incremento degli ingressi sull’isola, segnale tangibile del successo della kermesse. Una presenza tanto significativa da richiedere un’attenzione straordinaria sul piano della vigilanza. I servizi predisposti dal Comando Provinciale di Cagliari sono proseguiti incessantemente in queste ore, con un rafforzamento mirato dei controlli e una presenza visibile e rassicurante dell’Arma lungo strade, porti e aree di maggiore concentrazione.

Durante la presentazione ufficiale dell’evento, in più occasioni gli organizzatori hanno voluto pubblicamente ringraziare i carabinieri per l’importante contributo offerto alla sicurezza dell’intera macchina organizzativa. Un ringraziamento rivolto in particolare alla Stazione Carabinieri di Carloforte, costantemente impegnata in pattugliamenti a piedi tra le vie del centro storico, dove la vicinanza con i cittadini ha reso tangibile una maggiore percezione di sicurezza, sia da parte dei residenti sia da parte dei visitatori.

A presidiare il territorio ci sono anche i militari del Nucleo Radiomobile, le unità cinofile specializzate, i motociclisti provenienti dal Comando di Cagliari e gli elicotteristi del Nucleo di Elmas, che dall’alto garantiscono una sorveglianza ampia e tempestiva. La sinergia tra le varie articolazioni dell’Arma, dai reparti territoriali a quelli speciali, sta assicurando un presidio efficace, discreto ma costante, a sostegno di una manifestazione che unisce festa e responsabilità.

Il Comando Provinciale conferma che l’impegno dell’Arma proseguirà per tutta la durata del Girotonno, nel solco di una presenza quotidiana e attenta, per fare in modo che il grande evento si svolga in piena sicurezza, senza rinunciare al clima di accoglienza e partecipazione che da sempre contraddistingue Carloforte.

