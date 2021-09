Incidente per fortuna senza feriti questa mattina nel piazzale sterrato antistante un centro medico di via Balilla a Carbonia dove per cause da accertare una Land Rover Discovery ha urtato prima un suv poi è finita sopra un Fiat Qubo parcheggiato nel piazzale spingendolo verso altre vetture che si trovavano parcheggiate di fianco.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Carbonia per accertare le cause di quanto accaduto.

L'incidente (L'Unione Sarda - Murru)

