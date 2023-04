Incidente questa mattina intorno alle 7:15 nella parte bassa di via Lubiana a Carbonia, dove per cause da accertare una donna al volante di una Fiat Panda ha urtato alcune vetture parcheggiate al lato della strada e si è ribaltata su sé stessa lateralmente al centro della carreggiata.

Numerosi i passanti che si sono fermati per accertarsi delle condizioni della donna, in attesa che arrivassero i soccorsi.

Sul posto il personale del 118, che per precauzione ha provveduto ad accompagnare la donna, “che da subito è apparsa in buone condizioni di salute”, al pronto soccorso del Sirai.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Carbonia e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente, che ha provocato non poche ripercussioni sul traffico cittadino, essendo un arteria di ingresso e uscita della città. Grossi danni anche alle vetture parcheggiate sul lato della strada.

