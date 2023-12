A Carbonia una raccolta benefica a Medadeddu per garantire un Natale sereno anche alle famiglie bisognose della città.

A promuovere la raccolta è stata l'associazione sportiva Gigi Spada di Medadeddu non nuova a questo tipo di iniziative, è infatti dal 1999 che la raccolta benefica si tiene al centro sportivo di Medadeddu.

In tanti hanno risposto all'appello e si sono recati con buste colme di biscotti, omogenizzati, pasta, zucchero, olio, latte ma anche detersivi per la casa e prodotti per l'igiene personale.

I beni raccolti sono stati consegnati al centro unico di distribuzione delle Caritas parrocchiali cittadine di Carbonia che si occuperà della distribuzione.



