Un rifugio per cani e gatti è stato messo sotto sequestro a Carbonia.

Il provvedimento è stato adottato dopo i controlli eseguiti dal Nucleo Investigativo dell'Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias che ha individuato la struttura risultata realizzata in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

L'intera area (3.000 metri quadrati circa) è gravata da vincolo paesaggistico in quanto ricadente nella fascia di protezione di 150 metri dalle sponde del Rio San Milano. È stata sottoposta a sequestro penale preventivo.



La misura cautelare ha riguardato complessivamente una ventina di piccoli fabbricati, suddivisi tra capanni prefabbricati adibiti ad alloggio per cani e gatti e deposito/magazzino, e due case mobili, delle quali una con destinazione d'uso residenziale e l'altra adibita ad ambulatorio/zona quarantena.

Tutti gli animali continueranno ad essere accuditi dai volontari.

A carico dei proprietari del terreno sono state contestate violazioni alla normativa in materia edilizia e paesaggistica con obbligo, in caso di condanna, del ripristino dello stato dei luoghi.

