È stata messa ai domiciliari in attesa del rito per direttissima la 49enne senza fissa dimora, solitamente domiciliata a Carbonia, che ieri è stata arrestata per tentato furto aggravato.

La donna è stata sorpresa da un 69enne coltivatore diretto nella sua proprietà mentre tentava di impossessarsi di alcuni polli che razzolavano nel giardino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata