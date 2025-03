C'è anche Carbonia come candidata per la sede Jazz'inn. Da oggi al 30 marzo si potrà votare per la sede delle giornate di incontri Jazz’inn 2025. Carbonia è tra le 21 semifinaliste candidate a ospitare il laboratorio di Open innovation organizzato da Fondazione Ampioraggio, che per una settimana porterà da tutta Italia nella città vincitrice 500 innovatori, aziende, startup.

«Un’occasione unica», sottolinea l'assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta, «per dare visibilità ai nostri talenti e ai progetti della nostra comunità».

Oltre al voto della commissione, sarà possibile sostenere la candidatura di Carbonia votando anche nel sondaggio sul gruppo pubblico Facebook di Ampioraggio che peserà per il 10% dei consensi.

