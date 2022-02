Incidente frontale al semaforo di piazza Repubblica a Carbonia.

Due utilitarie che procedevano in direzione opposta, una Citroen C3 e una Chevrolet Matiz, si sono scontrate intorno alle 20.

Sul posto è intervenuta la volante della polizia per i rilievi, la squadra d'intervento dei vigili del fuoco e tre ambulanze del 118, compresa la medicalizzata.

Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti ma non sarebbero gravi.

Le due auto sono rimaste sul posto per diverso tempo, causando rallentamenti nel trafficato crocevia cittadino, fino all'arrivo dei carri attrezzi.



