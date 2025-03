Palcoscenico internazionale per il Comune di Carbonia: ha partecipato con Visit Sulcis alla più importante Fiera del Turismo quella di Berlino, portando in Germania e nel mondo il cuore della storia mineraria e archeologica del Sulcis. Un’occasione importante – che fa seguito alla recente partecipazione alla Bit di Milano – per promuovere i prodotti tipici e i siti del Sulcis Iglesiente in un mercato turistico, quale quello tedesco e, più in generale internazionale, con un ampio margine di crescita di flussi di visitatori.

Carbonia, con la sua architettura, il suo museo del Carbone e la straordinaria area archeologica di Monte Sirai e nuraghe Sirai, che racconta il passato, nuragico , fenicio e punico del territorio, annovera caratteristiche uniche nel panorama internazionale. Sono capaci di intercettare importanti movimenti turistico-ricettivi. "Siamo soddisfatti di poter promuovere Carbonia alla ITB di Berlino, una straordinaria vetrina per valorizzare sempre più la nostra città, capace di offrire un prodotto turistico appetibile, tra storia, paesaggio, cultura ed enogastronomia", ha dichiarato l’assessore al Turismo Michele Stivaletta.

