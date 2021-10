Le radici avevano smantellato anche parti di pavimentazione e degli impianti e i rami secchi rischiavano di cadere addosso ai pazienti: si è reso necessario oggi rimuovere alcuni grossi pini all'interno degli edifici che compongono l'ospedale Sirai.

L'intervento è iniziato questa mattina e andrà avanti per diversi giorni su richiesta della direzione generale del nosocomio preoccupato per le diverse segnalazioni giunte in particolare dai dirigenti del reparto Dialisi attorno al quale i pini erano stati messi a dimora decine di anni orsono.

Le radici hanno finito per smantellare parte delle strutture esterne, e messo a rischio anche la funzionalità di alcuni impianti. Per evitare che la situazione potesse peggiorare, è partito il taglio dei pini.

Un intervento di sistemazione verrà eseguito anche nel viale che conduce al Pronto Soccorso. Verrà invece salvaguardata la piccola pineta del parcheggio fronte Dialisi giacché abbastanza distante dalle strutture.

