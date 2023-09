Ha riportato ferite per fortuna non preoccupanti, nonostante comunque sia stato necessario il ricovero in ospedale, l'anziano che nel pomeriggio ha avuto un incidente stradale tra via Logudoro e via Dalmazia a Carbonia.

L'uomo alla guida della sua utilitaria ha perso il controllo del veicolo il quale ha proseguito la corsa su un prato, e si è schiantato prima sui segnali stradali e poi su un lampione dell’illuminazione pubblica.

L'impatto è stato abbastanza violento.

L’impianto ha riportato danni tali che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per la rimozione totale della struttura. Sul posto anche un'ambulanza dei volontari e la Polizia municipale per il controllo del traffico in quel punto abbastanza frequente.

È possibile che l'anziano al volante abbia perso il controllo per una distrazione o per aver affrontato l'ingresso allo svincolo eseguendo una manovra sbagliata.

