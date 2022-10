Brutto incidente nella tarda mattinata di mercoledì a Carbonia.

All’incrocio tra via Barbagia e via Curiel – nel rione di Rosmarino – una Golf e una Mercedes si sono scontrate, forse per una mancata precedenza.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Golf che, dopo l’urto con la Mercedes, ha abbattuto un palo della segnaletica e ha finito la sua corsa contro un albero.

La donna è stata trasportata al vicino ospedale Sirai dal personale del 118 dell’Auser, intervenuto sul posto dopo l’allarme.

In azione anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico.

