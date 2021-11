Operai in azione per cominciare a porre rimedio ad alcune criticità lungo le strade di Carbonia e degli immediati dintorni, peggiorate nelle ultime 72 ore di pioggia.

Sulla trafficata rotonda della statale 126 in prossimità di Is Maccionis, tratto finale del Passante Ovest, si sono create autentiche voragini che hanno costretto gli operai comunali a cementare provvisoriamente le buche su cui già molte auto erano finite con possibili danni a pneumatici e parti strutturali.

In condizioni identiche il rettilineo della ss126 in uscita da Carbonia verso San Giovanni Suergiu poco prima del ponte sulla provinciale 78bis: alcuni cedimenti sono notevoli ma coperti dall'acqua delle pozzanghere e pertanto insidiosi per auto e moto. Il Comune aveva già chiesto ad Anas di intervenire.

Le buche sulla rotonda della ss 126 (foto Andrea Scano)

Si sono poi verificate nuove tracimazioni dai versanti della sp78bis che scorre sulla periferia sud di Carbonia: detriti della massicciata e delle strade rurali sono stati trascinati sulla carreggiata.

La protezione civile è intervenuta all'ingresso di Barbusi per il dissesto idrogeologico che anche ieri pomeriggio ha in parte reso impraticabile la rotonda sulla sp2.

