È nata a Carbonia la panchina bianca in memoria delle vittime del lavoro. Oggi infatti, in piazza del Minatore, è stata inaugurata una panchina bianca in ricordo delle cosiddette “morti bianche”. L’iniziativa è stata organizzata dall’ANMIL in collaborazione con il Comune.

L’evento si inserisce nel solco dell’80esimo anniversario dell’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi di Guerra per celebrare il suo incessante impegno a sostegno delle vittime del lavoro e nella prevenzione degli infortuni.

I dati sugli infortuni pubblicati dall’INAIL riscontrano che da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro è ancora drammatico. Anche Carbonia ha subito la perdita di preziose risorse lavorative e umane. L’ultima morte bianca è avvenuta lo scorso 27 giugno, allorché a perdere la vita è stato un giovane, padre di famiglia, mentre stava lavorando nella sua azienda agricola. Una delle tante vittime silenziose sul lavoro, che verranno ricordate con la panchina bianca in piazza del Minatore.

