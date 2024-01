La perdita di controllo, la moto che sfugge via, lo schianto. Si è consumata in pochi istanti la tragedia avvenuta questa mattina in via Aspromonte, alle porte di Carbonia, costata la vita ad Andrea Biggio, 38 anni, operaio, residente nella cittadina mineraria.

Stando alla prima sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Carbonia, intervenuti sul luogo dello schianto, la vittima era in sella al mezzo a due ruote quando, in prossimità dell’uscita per la Statale 126, per cause ancora da accertare la moto si sarebbe piegata su un lato per scivolare verso la corsia opposta, mentre sopraggiungeva una Bmw bianca.

L’automobilista non ha potuto fare niente per evitare l’impatto: Biggio è andato a finire contro la parte bassa del paraurti della vettura. Il colpo gli è stato fatale. Il suo cuore aveva smesso di battere all’arrivo degli operatori del 118.

