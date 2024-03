Dramma questa mattina a Carbonia: Alessandro Meloni, 37 anni, è stato colto da un malore improvviso, che gli è risultato fatale, mentre si trovava alla guida della sua auto in via Dalmazia, a poca distanza dall’Eurospin alle porte della città.

I presenti, notando la traiettoria anomala del veicolo, lo hanno fermato e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ma purtroppo per il trentasettenne non c’è stato niente da fare.

Meloni è morto dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione. Non risulta avesse patologie pregresse.

La notizia ha immediatamente fatto il giro della cittadina mineraria ed è arrivata come una botta per i dipendenti dell’ospedale Sirai, dove la vittima lavorava: sono stati loro a intervenire sul luogo del dramma.

«Oggi è un giorno triste per tutti noi», fa sapere la Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale, sindacato del quale la giovane vittima faceva parte, «che la terra ti sia lieve Alessandro, compagno che in ogni occasione si è sempre battuto per una sanità migliore».

Il sindacato «si stringe intorno alla famiglia Meloni e porge le più sentite condoglianze».

(Unioneonline/E.Fr.)

