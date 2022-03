Le parti meccaniche anteriori si sono spezzate di colpo e la macchina si è ribaltata completamente, quasi invadendo la pista ciclopedonale che dalla rotonda di via Giovanni Maria Lai, a Carbonia, conduce alla strada statale 126.

È uscito spaventato ma incolume il conducente, un quarantenne di Carbonia, rimasto coinvolto questo pomeriggio in un singolare incidente dovuto a un guasto meccanico che si è manifestato all'improvviso: i braccetti della Fiat Qubo di cui era al volante si sono rotti di colpo - per fortuna la macchina non procedeva a velocità sostenuta - proprio mentre affrontava una semicurva. Il veicolo si è perciò ribaltato. A trattenerlo sono state le folte aiuole che separano la strada dalla pista ciclopedonale adiacente. Il conducente un po' a fatica è uscito dal finestrino, ha realizzato di non avere ferite e in pochi minuti è stato aiutato da alcuni amici che seguivano a raddrizzare la vettura (con attrezzi e a forza di braccia) prima che potesse diventare un disagio per la circolazione in un'arteria di accesso alla città.

