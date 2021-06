Per circa cinque anni e più aveva prevalso il silenzio nella sala prove di Is Gannaus ma ora la "musica" è cambiata: il Comune di Carbonia ha infatti assegnato il bando per la gestione dell'impianto che si trova nella circoscrizione a sud della città.

Gestirà il servizio l’associazione Africa Sarda che è guidata dalla cantautrice Carla Cocco. Hanno vinto il concorso proponendo una gestione finalizzata a favorire al massimo la partecipazione dei sodalizi locali e dei giovani musicisti che altrimenti avrebbero pochissime opportunità di locali per esercitarsi o registrare.

Apprezzamento per questo lungo e travagliato percorso (i bandi precedenti erano andati deserti) è stato espresso dal sindaco Paola Massidda e dall'assessore alle Politiche sociali Loredana La Barbera: "Si tratta di un nuovo inizio finalizzato a rilanciare le attività artistico musicali destinate - sottolinea Massidda - soprattutto a favore dei più giovani". L'impianto sarà dotato delle attrezzature minime necessarie per le attività musicali.

