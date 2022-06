Ha vissuto attimi di paura la donna che questa mattina era al volante di un furgone Ford Transit che d'improvviso ha preso fuoco mentre era in marcia a Carbonia.

Si è salvata uscendo dal veicolo dopo aver avuto la prontezza di riflessi di accostarlo quasi a ridosso della pista ciclabile. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda fra Is Meis e la Grande miniera di Serbariu e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.

La donna stava conducendo il mezzo quando d'improvviso, dopo aver oltrepassato la rotonda in direzione stazione Intermodale, ha notato delle fiamme sprigionarsi abbastanza alte dal vano motore. Ha subito capito quello che stava per succedere e il pericolo che stava per correre: infatti ha accostato ed è scesa dal mezzo quando il rogo stava per svilupparsi sull'abitacolo, andato poi distrutto.

Saggia decisione perché un istante dopo il rogo ha avvolto tutta la parte anteriore del veicolo. Traffico rallentato e in parte in tilt (anche per delle deviazioni legate a lavori pubblici) per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

