Fiamme alla periferia di Carbonia, in un'area ampiamente degradata e presa costantemente di mira dai piromani. Si tratta del bosco di eucalipti e di macchia mediterranea fra via del Minatore e via Ospedale, a pochi metri dalla rotonda e dall'insediamento rom: qualcuno ha ancora una volta appiccato il rogo all'ammasso di discariche abusive che da anni abbruttisce il posto e rende pericoloso ogni episodio dal momento che dalle fiamme si solleva un'insidiosa colonna di fumo nero (visibile da alcuni chilometri) che deriva dai materiali plastici e ferrosi arsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia non senza una certa difficoltà perché un enorme masso impedisce l'accesso fianco strada, lato via Ospedale,, mentre altri accessi risultano non essere abbastanza vicini. Le fiamme hanno aggredito anche la boscaglia. I terreni in questione appartengono alla società Ligestra e sono da anni terra di nessuno.

