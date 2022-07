Due interventi in poche ore per i vigili del fuoco di Carbonia.

Sta infatti diventando anche in questa estate 2022 una pericolosa mania quella di accendere roghi nelle discariche abbandonate nei pressi dei campi rom alla periferia della città.

Le squadre del distaccamento di via Roma sono entrate in azione sia fra via Ospedale e via del Minatore, ma anche ai margini dell'ex insediamento di Sirai dove sono ancora presenti vasti cumuli di rifiuti "scampati" ai roghi precedenti.

I piromani continuano ad appiccare fiamme e tra stanotte e stamattina i vigili del fuoco sono dovuti giungere sul posto due volte. Fumo nero e denso anche perché parte delle masserizie abbandonate da tempo è costituita da materiali plastici e ferrosi. Ci sono inoltre cumuli di legname e di arredi ricoperti da materiali deteriorati facilmente infiammabili. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono stata eseguite le operazioni di bonifica.

