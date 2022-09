Una moderna basculante con un colore arancio acceso, ambiente climatizzato anche nel locale preposto a ospitare le ambulanze, nuove plafoniere, nuovi infissi, pavimentazione rinnovata: forse non risolverà del tutto ancora i problemi connessi all'eccessivo all'afflusso di utenti, ma intanto il Pronto soccorso dell’ospedale “Sirai” di Carbonia si presente sotto nuova veste e in condizioni più confortevoli per i pazienti e gli operatori.

Per prima cosa, si deve all'installazione di nuove serrande che si chiudono automaticamente nella cosiddetta camera calda, cioè il porticato dove sostano le ambulanze nei minuti necessari per consegnare i pazienti ai medici e infermieri del reparto. In precedenza si trattrava di uno stanzone all'aperto esposto alle correnti e alle intemperie. Nuovo anche il sistema della luce e la pavimentazione.

Tutti accorgimenti che rendono un po' più confortevole l'arrivo al Pronto Soccorso, sebbene il problema scaturito in estate, cioè l'eccessivo afflusso di pazienti in concomitanza con la chiusura del Pronto soccorso del Cto di Iglesias ora però riaperto, provochi ancora non pochi disagi.

