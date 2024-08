Su disposizione della Polizia municipale, il Comune ha messo in sicurezza un'area privata di via Roma da anni in totale stato di abbandono e in mano a vandali, teppisti e inquinatori.

Si tratta del piano terreno e degli ambienti interni di un palazzo privato costruito una quarantina di anni fa e in totale disuso da circa quindici anni. Erano ambienti commerciali o destinati a servizi. Locali e spazi di pertinenza limitrofi sono stati così utilizzati per tanto tempo come deposito di rifiuti in una delle vie più importanti della città e per la quale il Comune un paio di anni fa ha vinto un importante bando di riqualificazione urbanistica.

L'utilizzo inappropriato della zona ha costituito un pericolo per l'ambiente più volte segnalato al Comune tant'è che l'amministrazione di recente ha disposto la recinzione provvisoria delle aree e la rimozione dei rifiuti in attesa che si definiscano lo precedure legate all'utilizzo dello stabile in relazione ai diritti dei vari eredi.

